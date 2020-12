Le Prince Harry défend Meghan Markle et porte plainte à nouveau contre un tabloïd

Le 1er octobre 2019, le prince Harry avait annoncé dans un communiqué avoir porté plainte contre Associated Newspapers, la maison-mère du "Daily Mail" et du "Mail on Sunday". Le duc de Sussex avait dénoncé une "campagne impitoyable", du "harcèlement" et une "propagande incessante" de la part des tabloïds britanniques à l'encontre de sa femme Meghan Markle. Ce qui avait poussé le prince Harry a porter plainte, c’était la diffusion d’une lettre privée de Meghan Markle envoyée à son père Thomas Markle en août 2018. L’actrice américaine entretient des relations conflictuelles avec ce dernier. Le couple royal britannique avait déposé plainte pour "utilisation frauduleuse d’informations privées", "violation du droit d’auteur" et "violation du General Data Protection Regulation (le règlement général sur la protection des données au Royaume-Uni, ndlr)". Mais visiblement, la guerre judiciaire qui oppose Associated Newspapers au couple royal britannique est loin d’être finie.

Le procès repoussé

Selon le site du "Telegraph", le prince Harry a lancé de nouvelles poursuites contre la société éditrice du "Daily Mail" et du "Mail on Sunday". L’équipe juridique du prince Harry et de Meghan Markle auraient déposé un dossier fin novembre devant la Haute Cour de Londres, au sujet d’un article publié en octobre par le "Mail on Sunday". D’après le "Telegraph", l’article en question assurait que le papa d’Archie n’avait plus de relation avec les Royal Marines depuis qu’il s’est mis en retrait de la famille royale en avril dernier. Mais alors que le procès devait avoir lieu le mois prochain, le duc et la duchesse de Sussex ont demandé à la justice britannique de repousser l’audience pour "une raison confidentielle". Le procès devrait avoir lieu à l’automne 2021.

Par Matilde A.