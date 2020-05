Le prince Harry malheureux aux Etats-Unis ? Une journaliste témoigne

Après avoir décidé de quitter leurs fonctions au sein de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle ont pris la décision de quitter le Royaume-Uni pour s’installer aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles. Mais alors que les parents du petit Archie ont tout pour être heureux aujourd’hui, il semblerait que le prince Harry ait beaucoup de mal avec sa nouvelle vie. Selon l’auteur royal Tom Quinn, le frère du prince William serait "une âme perdue" comme il l’explique dans le documentaire Harry & Meghan : Two Troubles Years : "Ce sera bien pire pour Harry en Amérique que pour Meghan en Angleterre. Il n'est pas aussi dur qu'elle".

"Il n’était clairement pas prêt"

Loin de l’Angleterre et de sa propre famille, le prince Harry serait très malheureuse notamment d’avoir dû dire adieu à des causes qui lui tenaient à coeur : "Quand il est parti, il n'était clairement pas prêt ni disposé ni capable de rompre complètement ces liens. C'est pourquoi il a continué, pas seulement avec des titres honorifiques, mais il voulait vraiment continuer à soutenir un militaire blessé à la fois avec l'association caritative de marche et les Jeux Invictus. Cela lui a vraiment apporté beaucoup de bonheur. Je pense que c'est ce qu'il va le plus manquer maintenant qu'il n'est pas au Royaume-Uni", a expliqué la journaliste Daisy McAndrew. Des confidences qui ne vont pas aider à redorer le blason de Meghan Markle. Cette dernière est accusée d’être responsable du départ du couple au sein de la famille royale britannique.

Par Alexia Felix