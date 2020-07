Le Prince Harry manipulé par Meghan Markle ? Un photographe de la famille royale se confie

Depuis son arrivée au sein de la famille royale britannique, Meghan Markle a eu beaucoup de mal à s’intégrer. Et deux ans après son mariage avec le prince Harry, l’actrice américaine a pris la décision avec son époux de quitter ses fonctions royales et de partir vivre à Los Angeles. Une décision qui ne serait pas si surprenante que cela selon Arthur Edwards, photographe de la royauté et employé par le Sun, qui s'est confié à TalkRadio. Selon ce dernier, la duchesse de Sussex n’aurait pas l’intention de revenir vivre au Royaume-Uni : "Je pense qu’elle ne reviendra jamais. Dès qu’elle a épousé le prince Harry, elle s’est dit : "Partons d’ici le plus vite possible". Malgré toutes ces rénovations au sein de leur demeure de Frogmore et l’argent dépensé pour cela, elle n’avait aucune intention de rester".

"Il la suit sans broncher"

Arthur Edwards est allé encore plus loin dans ses propos, assurant que le prince Harry serait même manipulé par Meghan Markle. Selon lui, le frère du prince William serait devenu "amer" ces deux dernières années : "Malheureusement, depuis environ deux ans, le prince Harry a radicalement changé. Il ne m'a pas parlé pendant 1 an alors que je le photographie depuis qu'il est né et tout ça, c'est à cause d'elle. J'ai essayé d'organiser une séance photo avec elle trois fois mais cela ne s'est jamais fait. Elle n'a jamais eu l'intention de rester en Angleterre. Elle a tellement bien manipulé le prince Harry que malheureusement, il la suit sans broncher". Des confidences qui ne devraient pas faire plaisir à Meghan Markle. ni au prince Harry qui aurait du mal à s’adapter à sa nouvelle vie à Los Angeles.

Par Alexia Felix