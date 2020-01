Le Prince Harry ne voulait pas élever Archie au sein de la famille royale

L'affaire secoue la famille royale britannique depuis le début de l'année 2020. Le 8 janvier, sans prévenir personne, Harry et Meghan annoncent prendre du recul par rapport à la famille royale. Ils veulent s'installer au Canada et vivre par leurs propres moyens. Après plusieurs réunions de crise avec la reine Elisabeth II, il a finalement été décidé que le prince Harry serait rétrogradé. Quant au titre d'altesse royale, il lui est interdit d'en faire usage, maintenant qu'il ne fait partie plus des membres actifs de la famille royale. Mais de toute évidence, ce changement de statut et de cadre de vie n'étonne pas outre mesure certains proches.

"Il voulait désespérément que le petit Archie grandisse loin de la royauté"

Ainsi la primatologue Jane Goodall a affirmé dans une interview accordée à la BBC qu'elle n'était "pas surprise" de cette décision. "Je sais que le prince Harry se sentait bloqué, et qu'il voulait désespérément que le petit Archie grandisse loin des festivités, des grandes pompes et de la royauté", a-t-elle confié à la radio. La scientifique a rencontré le couple en juin dernier. Elle garde un excellent souvenir de Harry qu'elle qualifie de "merveilleuse personne". C'est à cette occasion que Meghan et Harry se sont laissé aller à une petite confidence : pour le bien de la planète, ils n'auront que deux enfants. Pas un de plus. Lors de cet entretien aussi, Meghan lui a révélé être une fan absolue. "Elle m'a dit qu'elle m'avait suivi toute ma vie. Elle m'a dit 'vous êtes mon idole' depuis que je suis toute petite", a déclaré la primatologue à Vogue.

Par Mélanie C.