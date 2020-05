Le prince Harry sort de son silence et envoie un message fort

En pleine pandémie de coronavirus, chacun a dû revoir son quotidien. Pour les passionnés de sport, il faudra être patient, les compétitions ayant été suspendues ou annulées. Ainsi, amateurs de foot, de rugby ou encore de tennis devront attendre. Les Jeux Olympiques prévus à Tokyo cet été 2020 ont finalement été reportés à l’été 2021. Alors que devait débuter la cinquième édition des Invictus Games ce samedi 9 mai – le prince Harry a créé cet évènement sportif pour les soldats et vétérans de guerre blessés ou handicapés – le père d’Archie s’est exprimé à travers une vidéo postée sur le compte Twitter de la compétition. Depuis la Californie où il vit désormais, celui qui va publier une biographie avec Meghan Markle a envoyé un message fort.

"La vie a changé dramatiquement pour nous tous" débute le prince Harry avant d’ajouter, "mais l’équipe des Invictus Games 2020 a fait un travail incroyable pour s’adapter rapidement à la situation". L’édition 2020 qui devait se dérouler à La Haye est reportée à 2021, "Les nouvelles dates vous seront communiquées bientôt" déclare le frère de William. Mais le père d'Archie se veut optimiste et invite la "famille Invictus" à rester soudée en cette période particulière. "Même si nous ne pouvons être ensemble, je suis très heureux qu’il y ait beaucoup d’activités virtuelles pour cette semaine" confie le créateur de l’événement. Puis il ajoute qu’une conférence virtuelle aura lieu dans les prochains jours pour "amener La Haye chez vous". Le fils de Diana envoie un message d’union et de solidarité.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu