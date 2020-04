Le prince Harry suscite l'indignation après ses propos sur le coronavirus

Depuis le début d'année, le prince Harry fait parler de lui. Il a été vivement critiqué par la presse britannique pour avoir "quitté le navire" en pleine crise sanitaire. Et aujourd'hui, il s'attire une nouvelle fois les foudres des médecins et des journalistes, envers qui il a déjà pris une décision radicale.

Dans une interview accordée pour le podcast Desclassified, il s'est confié sur l'épidémie de coronavirus et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses propos n'ont pas plu. Il a estimé que "la situation est meilleure que ce qu'on est amenés à croire dans certains médias". Il n'en fallait pas plus pour que les médecins et journalistes montent au créneau.

des propos qui ne passent pas

Un médecin britannique, Karol Sikora a pris la parole quelques heures après. Il qualifie les remarques du prince Harry qui a récemment parlé du confinement, "d'outrageantes" et a pris ensuite la défense des médias. "(Ils) ont défendu le NHS (National Health Service) et sont devenus des alliés essentiels des médecins, des infirmières et des travailleurs clefs. Ils devraient être applaudis, pas vilipendés (...) Quelles sont ses qualifications pour faire de tels commentaires, en dehors d'avoir déserté son pays quand il avait besoin de lui ?"

Et il n'est pas le seul spécialiste à avoir réagi aux propos du Duc de Sussex, le journaliste Piers Morgan a lui jugé la prise de position du prince "méprisable" et lui demande de garder la bouche close, expliquant ensuite que c'est grâce aux médias que l'on connait "l'ampleur réelle de cette crise".

Par J.F.