Le prince Philip, époux d’Elizabeth II, est mort à 99 ans

La reine Elizabeth II est veuve. Son mari est décédé "paisiblement" ce vendredi 9 avril 2021. "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor", précise le palais de Buckingham dans un communiqué. Le prince Philip aura connu une longévité exceptionnelle. Né le 10 juin 1921 à Corfou en Grèce, il est le descendant de plusieurs grandes familles royales d’Europe. Le prince Philip est en effet le cinquième enfant et seul fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg. Il est ainsi membre des familles royales grecque et russe et un descendant de la maison danoise allemande du Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksburg. À noter que le prince Philip et la reine Elizabeth II sont cousins issus de germains par le roi du Danemark, Christian IX et arrière-cousins issus de germains par la reine Victoria. Éduqué en Grande-Bretagne, Philip Mountbatten (du nom de famille de ses grands-parents maternels britanniques) rejoint la Royal Navy à l’âge de 18 ans en 1939. C’est là qu’il fait la connaissance de sa lointaine cousine Elizabeth, héritière du roi George VI.

Il était retiré de la vie publique depuis 2017

Après la Seconde Guerre mondiale, il obtient la permission du roi d’épouser Elizabeth. Il doit pour cela renoncer à ses titres royaux grecs et danois et se convertir à l’anglicanisme. Le mariage a lieu le 20 novembre 1947. Le couple a eu quatre enfants : Charles (né en 1948), Anne (née en 1950), Andrew (né en 1960) et Edward (né en 1964). L’union entre le prince Philip et Elizabeth II ne fut pas de tout repos. Lors de l’accession au trône d’Elizabeth, le 6 février 1952, Philip Mountbatten a dû renoncer à son nom de famille tout comme à sa carrière militaire. Devenu prince consort, il devient conseiller personnel de la reine. Il assiste dès lors son épouse dans ses devoirs de souveraine tout en présidant de nombreuses causes humanitaires et activités de bienfaisances. Le prince Philip s'est fait plusieurs fois remarquer par ses sorties dont certaines sont jugées racistes. Le 14 mai 2017, Buckingham Palace annonce par communiqué que "Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg a décidé de ne plus honorer d’engagements publics à partir de l’automne" et de se retirer de la vie publique. Il est apparu depuis en public seulement pour le mariage de deux de ses petits-enfants : le prince Harry avec Meghan Markle le 19 mai 2018 et la princesse Eugenie d’York avec Jack Brooksbank le 12 octobre 2018.

