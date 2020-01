Le Prince William "fatigué" : Il laisse échapper un détail sur son état qui en dit long

La famille royale britannique ne cesse de faire parler d'elle ces derniers temps. Début janvier, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils souhaitaient devenir financièrement indépendants et renoncer à leurs titres royaux afin de s'installer au Canada. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe Outre-Manche et de nombreux scandales ont éclaté. Meghan Markle a été accusée d'être responsable de l'éloignement du prince Harry de sa famille et a reçu de nombreuses critiques. Si la reine Elizabeth II a tenté de calmer les tensions à l'aide de communiqués où elle souhaite à son petit-fils d'être heureux, le prince Harry a lancé un message subliminal pour appeler à la "gentillesse". En tout cas, la décision du duc et de la duchesse de Sussex semble avoir de lourdes conséquences sur les membres de la famille royale, dont notamment Kate Middleton et le prince William qui enchaînent les obligations envers la reine.

"Moi aussi"

Depuis le "Megxit", le prince William et Kate Middleton ne s'arrêtent pas une minute et sont constamment sous le feu des projecteurs. Ils semblent avoir davantage de responsabilités depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont quitté la famille royale. D'ailleurs, tous ses devoirs royaux et son statut de père de trois enfants semblent épuiser le duc de Cambridge. Ce jeudi 30 janvier, le prince William a laissé échapper une confidence qui a fait réagir les Britanniques. Alors qu'il rendait visite aux enfants de l'école primaire Springwell Park à Bootle, il a joué au "bingo emoji" avec eux afin de les aider à exprimer leurs sentiments. Il a alors pris le temps de discuter avec une petite fille et lui a demandé comment elle se sentait en général. A cette question, elle a tout simplement répondu "Fatiguée". Le futur roi d'Angleterre a alors rétorqué "Moi aussi", deux petits mots anodins que de nombreux habitants d'Outre-Manche ont interprété comme un tacle envers son frère.

Par Solène Sab