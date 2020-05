Le Prince William traumatisé par la mort de sa mère, il se confie

C’est en 1997 que le prince William et le prince Harry ont perdu leur mère la princesse Diana. A l’époque, Lady Di est décédée à Paris lors d’un terrible accident de voiture. Si depuis le drame le prince William évoque peu le sujet, le mari de Kate Middleton a accepté de faire des confidences dans un documentaire. Alors que le prince William a été suivi pendant un an par des caméras télévisées pour un documentaire, les premiers extraits ont été dévoilés. Et devant les caméras, le prince William révèle que sa vie a été totalement chamboulée lorsqu’il est devenu père : "C'était l'un des moments les plus étonnants et aussi un des plus effrayants de toute ma vie".

"Quelque chose de traumatisant"

Le prince William a également admis que la douleur qu’il avait ressentie après la mort de sa mère était revenue avec sa paternité : "Quand vous avez vécu quelque chose de traumatisant, comme votre père qui n'est pas là, ou moi, ma mère qui décède alors que j'étais adolescent, les émotions reviennent à pas de géant". Contrairement à son frère, le prince Harry évoque régulièrement la mort de sa mère : "Faire partie de cette famille, dans ce rôle, dans ce travail, chaque fois que je vois un appareil photo, chaque fois que j'entends un clic, chaque fois que je vois un flash, cela me ramène tout de suite au pire souvenir de ma vie", avait confié l’époux de Meghan Markle dans un documentaire consacré au Royal Tour en Afrique il y a quelques mois.

