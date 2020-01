Meghan et Harry : après leur annonce choc, les internautes prennent leur défense

Décidément, le prince Harry reste le petit garçon facétieux et irrévérencieux qui a tant de fois fait trembler les murs de Buckingham Palace. Et ce n'est pas son mariage avec Meghan Markle et la naissance de leur petit Archie qui ont changé son esprit vif et sa soif de liberté. La preuve mercredi 8 janvier. Sur leur compte Instagram officiel, les époux Sussex ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale, afin de "travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine". Les jeunes époux Sussex ont également fait savoir qu'ils comptaient désormais "équilibrer" leur temps "entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord". Si l'annonce en a surpris plus d'un, pour les plus fins observateurs, il n'y a rien de vraiment étonnant. Il y a quelques temps, Meghan Markle et le prince Harry avaient donné le ton en déposant le nom Sussex. Ce qui en disait déjà long sur leur désir d'émancipation. De plus, depuis l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale, les médias britanniques s'acharnent sur l'ex-actrice américaine, fustigeant sans relâche chacun de ses faits et gestes.

Meghan et Harry : un couple "libre"

De son côté, la reine Elizabeth II ne semble pas se réjouir des ambitions de son petit-fils. Dans un communiqué posté sur le Twitter officiel de Buckingham, Sa Majesté a ainsi mis les choses au clair : "Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont encore à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre un chemin différent, mais ce sont des sujets compliqués et il faudra du temps pour les résoudre." Et si la presse britannique a déjà les crocs, en France, les internautes ont choisi leur camp. Sur Twitter, nombreux ont été ceux qui ont pris la défense du prince Harry et Meghan Markle, saluant l'initiative des époux Sussex qui, pour certains, ont fait preuve de courage en renonçant à tous les avantages et au faste de la vie royale. Décrits par beaucoup comme deux personnes "libres", Meghan et Harry semblent avoir conquis le cœur des Français, à défaut de celui des Britanniques.

Meghan Markle quittant le palais de Buckingham... pic.twitter.com/kM4mBdaNdD — Richard Hétu (@richardhetu) January 9, 2020

Meghan et son mari, viennent de faire un gros f*** à la famille royale là.



Hâte de voir la réaction de Liz Deux. — croissant (@mafe_gombo) January 9, 2020

Les racistes d’Angleterre ils vont pas rater Meghan https://t.co/s7Ggy9ssc2 — eh be (@ohjooey) January 9, 2020

Ls Anglais et ls médias uk devrai avoir honte, ils ont montré à kel pt ils st RACISTES, Meghan est métisse, elle est persécuté pr ls médias et pr les haters. Le pire c k elle les a sauvé avec leur Brexit en apportant ds l’économie 1.4millards de dollar selon Financial Times 2019 — Assy Diallo (@AssyaDS) January 9, 2020

Les gens, ils critiquent grave Meghan Markle alors qu'ils ont pris la décision à deux.



La reine, elle doit être bien shook ! pic.twitter.com/dyKPHHUPJ7 — French Blogger (@SipWithNasli) January 9, 2020

Un vrai bonhomme ce Harry ,il protège meghan des injures ou même attaques raciste de la part de la presse anglaise pic.twitter.com/RFS3BCblQy — F**K (@TheoZegrar) January 8, 2020

Il s’agit avant tout de deux être humains qui se sont mariés et qui ont un enfant. Meghan se fait littéralement harceler par la presse britannique donc je pense qu’ils ont bien choisis leurs priorités. Harry a perdu sa mère tragiquement et maintenant il préserve sa femme. — The Singular Soul (@TheSingularSoul) January 8, 2020

Harry c’est vraiment un bonhomme punaise je l’aime trop, il protege tellement fort Meghan. J’aime — Bondy, 1998. (@ImaneBoon) January 8, 2020

Depuis longtemps le couple #Harrymeghan est victime d'insultes et d'attaques racistes par la presse et certains ignorants et là Meghan et le prince Harry décident de quitter l'angleterre pour le Canada. HARRY a raison il doit protéger sa femme. Allez vivre en paix — MALONE (@KARLMALONE86) January 8, 2020

ça me fume qu’on traite Meghan Markle de croqueuse diamant alors que Kate Middleton est allé s’inscrire dans la même université que William pour le gérer — ti chabin 972 rpzt (@euhworst) January 8, 2020

Après des mois d'attaques racistes de la presse et de saloperies venant de leurs familles respectives, Harry et Meghan ont annoncé démissionner de leur statut de membre de la famille royale british et je suis TROP CONTENTE POUR EUX pic.twitter.com/prh57v5AJ3 — Fallopian Princess (@regular_anne) January 8, 2020

Donc y'a des gens qui chialent parce que Harry Meghan qui l'Angleterre. Le gars a zéro chance de finir roi, sa femme se fait critiquer tous les jours dans les médias.

Pourquoi rester à un endroit où on ne te respecte pas, quand t'as les moyens de partir et faire ta vie ailleurs? — S. H. E (@Notime4zewicked) January 8, 2020

