Meghan et Harry boycottés par le musée Tussauds après leur annonce choc

Meghan Markle et le prince Harry ont ouvert la brèche. Difficile maintenant de la refermer. Le mercredi 8 janvier, sur Instagram, les parents du petit Archie ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Après avoir déposé le nom Sussex il y a quelques semaines, le duc et la duchesse aspirent à une vie plus tranquille, pour atteindre "une indépendance financière", tout en soutenant la reine Elizabeth II. Voilà pour la version officielle. Mais en réalité, ces mots trouvent un écho tout particulier en ces temps troubles pour la couronne britannique. Après le scandale provoqué par le passé douteux du prince Andrew, mêlé à l'affaire Jeffrey Epstein, Sa Majesté doit désormais composer avec les volontés de Meghan et Harry, qui ne semblent plus du tout disposés à faire le moindre effort pour sauver la couronne. Fini le protocole et les critiques acerbes, les époux Sussex se voient déjà loin de toute cette agitation, au Canada par exemple. Sauf que cette annonce choc n'est vraiment pas vue d'un bon œil outre-Manche.

Meghan Markle et le prince Harry : persona non grata ?

Si la presse britannique n'a pas fait de cadeaux à Meghan Markle et au prince Harry, fustigeant leur "égoïsme", et baptisant ironiquement ce scandale "Megxit", une autre grande institution londonienne y est allée de son commentaire. Seulement quelques heures après l'annonce-choc, le célèbre musée de cire Madame Tussauds a pris une décision radicale et lourde de sens : séparer les statues des époux Sussex de celles du reste de la famille : la reine Elizabeth II, le prince Philip, le prince William et Kate Middleton. Un choix fort et assumé par la direction du musée : "Au côté du reste du monde, nous réagissons à la nouvelle surprenante que le duc et la duchesse de Sussex se retireront en tant que Royals seniors. A partir d'aujourd'hui, les figurines de Meghan et Harry n'apparaîtront plus dans notre ensemble de la famille royale" a sèchement fait savoir Steve Davies, directeur général de Madame Tussauds Londres au micro de CNN.

Par Sarah M