Meghan et Harry : cet autre membre qui a pris ses distances avec la famille royale

Plus d'un an après leur mariage à Windsor, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur décision de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille britannique. C'est sur Instagram que le duc et la duchesse de Sussex ont fait part de la nouvelle, mercredi 8 janvier 2020. "Nous avons choisi d'opérer une transition cette année, et de nous construire progressivement un nouveau rôle au sein de l'institution. Nous avons l'intention de renoncer à notre rôle de membres 'seniors' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir sans réserve sa Majesté la reine". Dans la suite du message, le couple a expliqué vouloir partager son temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.

Dans un communiqué transmis par le palais de Buckingham, la reine Elizabeth II a réagi. "Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler", a-t-elle déclaré.

Un roi écarté de la maison royale

Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir la presse britannique. Meghan Markle et le prince Harry ont été décrits comme "égoïstes" par certains médias qui ont même parlé de "Megxit" en référence au Brexit. Depuis plusieurs mois, l'actrice américaine est victime d'acharnement médiatique, les tabloïds britanniques épiant ses moindres faits et gestes. Une situation de plus en plus pesante pour elle.

Avant Meghan Markle et le prince Harry, un autre membre de la famille "avait pris ses distances par amour", rapporte le Huffington Post. Il s'agit d'Édouard VIII, roi d'Angleterre en 1936. Pour pouvoir se marier avec Wallis Simpson - une Américaine deux fois divorcée - ce dernier a abdiqué. De plus, il a officiellement renoncé à son titre. "J'ai jugé impossible de continuer à assumer ma lourde responsabilité et d'accomplir comme je le voulais mes devoirs de roi sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime", déclarait-il. Un désengagement qui a eu des conséquences sur ses rapports avec la famille royale. En effet, Édouard VIII a été "purement et simplement écarté" de la maison royale. "Il n'a plus jamais été le bienvenu à Buckingham Palace", ont précisé nos confrères.

