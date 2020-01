Meghan et Harry : cette prochaine initiative qui risque de faire polémique

Impossible d'être passé à côté du scandale. Il y a plusieurs semaines, après avoir passé leurs congés de fin d'année au Canada, c'est déterminés que Meghan et Harry sont revenus sous la grisaille londonienne. Bien résolus à se défaire de leurs obligations royales très encombrantes, les parents du petit Archie ont pris tout le monde de court en annonçant qu'ils ne souhaitaient plus honorer leur rôle de premier plan au sein de la famille royale. Et même les remontrances d'Elizabeth II n'ont rien changé. Meghan et Harry ont finalement gagné cette dernière bataille, désormais débarrassés de leurs titres royaux. Outre-Manche, cette décision a vivement été critiquée dans les journaux à scandale mais aussi au sein même de la société britannique. De nombreux citoyens ont ainsi fustigé l'attitude du prince Harry, considéré comme "lâche". Ce dernier a d'ailleurs tenu à s'expliquer en toute transparence, et de façon publique, lors d'un gala de charité : "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible."

Meghan et Harry ont pensé à tout

Mais si Meghan Markle et le prince Harry ont désormais élu domicile au Canada, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Conscients des nombreuses rumeurs qui n'ont cessé de tourner autour d'eux, notamment autour de l'ex-actrice américaine jugée "manipulatrice" par beaucoup, Meghan et Harry ont décidé de vider leur sac une bonne fois pour toutes. En effet, d'après les informations du Daily Mail, le couple entend bien donner une interview à la télévision américaine : "C'est en préparation depuis un certain temps maintenant" confie même une source proche. Et pour cet entretien qui promet d'être "très confidentiel et organisé dans un endroit secret" avant d'être diffusé, Meghan Markle aurait choisi de se confier à l'une de ses célèbres amies, Ellen DeGeneres, l'une des reines incontestées du talk-show outre-Atlantique. Une interview qui risque bien de provoquer de vives réactions du côté de l'Angleterre, où nombreux sont ceux qui ne comprennent toujours pas l'attitude des époux Sussex…

