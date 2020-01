Meghan et Harry : comment ils ont "comploté" dans le dos de la reine Elizabeth

Si Meghan et Harry ont pris tout le monde de court en annonçant qu'ils ne souhaitaient plus honorer leur rôle au sein de la couronne, selon Rebecca English, leur plan était bien huilé et avait déjà pris forme il y a plusieurs semaines maintenant. D'après l'experte royale du Daily Mail, qui a recueilli le témoignage de nombreuses sources proches, tout a commencé au début du mois de novembre.

Pas de Noël en famille, la reine encaisse

Première contrariété pour Elizabeth II : elle est à ce moment-là contrainte d'appeler elle-même le prince Harry afin de savoir si celui-ci fêtera Noël en famille à Sandringham, comme le veut la tradition. Une entorse au protocole puisque la reine ne passe jamais de coup de fil, même à ses proches. Mais à ce moment-là, la monarque de 93 ans "a estimé qu'elle n'avait pas le choix". Premier coup dur pour Sa Majesté : le prince Harry lui annonce alors qu'il s'envolera pour le Canada avec Meghan Markle et leur petit Archie. "La reine a voulu apaiser l'inévitable frénésie de spéculations que la décision des Sussex susciterait une fois que l'on saurait qu'ils ne seraient pas présents à Sandringham". C'est pourquoi, elle permet alors au prince Harry de déclarer publiquement que cette décision a été prise sous son aval. En coulisses, la réalité est toute autre…

Un "plan confidentiel" scellé au Canada

Mais les efforts de Sa Majesté sont vains. Selon Rebecca English, c'est au cours de ce séjour au Canada que Meghan et Harry prennent leur décision : celle de se séparer de la famille royale. Un "plan très confidentiel" qui avait pourtant été mis en place plusieurs semaines auparavant, "avec un petit groupe d'amis et de conseillers en Amérique du Nord". Déjà en mars dernier, les époux Sussex avaient déposé leur nom, dans l'hypothèse d'en faire un jour une marque. Ce jour semble arriver. Eux-mêmes l'ont avoué : Meghan et Harry entendent bien prendre leur "indépendance financière". Et ce, au nez et à la barbe d'Elizabeth II, qui tente tant bien que mal de sauver l'honneur de la couronne. D'après les témoignages de sources proches, les parents du petit Archie songeraient à quitter le navire depuis le mois de mai. Et leur séjour loin de l'agitation royale au Canada n'a fait que conforter leurs ambitions. "Ils ont été absents pendant sept semaines dans le vide, réfléchissant et complotant" affirme ainsi une source proche, et de poursuivre : "Cela a pris du temps à bien des égards mais la conclusion a été d'une rapidité inquiétante."

Meghan et Harry touchés dans leurs ego

Le coup de grâce, c'est Buckingham Palace qui, sans le savoir, le porte. Selon le Daily Mail, la publication à Noël d'un nouveau portrait de famille sur lequel apparaissent Charles, William et George aux côtés de la reine aurait accentué le désir d'émancipation des Sussex. Des proches du couple font d'autres révélations plus troublantes encore : "Le couple a longtemps estimé que leur pouvoir de 'superstar' avait été 'déployé' par la famille royale quand cela leur convenait." Meghan et Harry auraient même estimé que certains membres de la couronne jalousent leur "popularité".

La trahison du prince Harry

Quant à leur annonce choc postée sur Instagram, Rebecca English assure que Meghan et Harry auraient bel et bien averti les membres de la famille royale par téléphone, neuf jours auparavant. Si Charles, William et la reine ont été "choqués", "la réponse a été : 'd'accord, revenez et allons nous asseoir pour en parler.'" Une réaction qui aurait été "en fait très positive" selon des sources proches. Pas assez pour Meghan et Harry qui, à leur retour du Canada, étaient plus résolus que jamais. Ainsi, trop impatients à l'idée de se défaire de leurs chaines dorées, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé publiquement leur décision, "au mépris flagrant de la demande de la reine de laisser la famille régler la question avant qu'elle ne soit révélée au monde." Aujourd'hui en pleine débâcle, Sa Majesté a du mal à accuser le coup, "furieuse" contre son petit-fils. Un sentiment partagé par les princes Charles et William, eux aussi décontenancés par l'attitude du prince Harry.

Par Sarah M