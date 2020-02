Meghan et Harry convoqués par Elizabeth II à Londres

C'est une décision qui avait pris de court le monde entier. En janvier dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont fait savoir qu'ils renonçaient à leurs titres royaux et ne souhaitaient plus faire partie des membres seniors de la famille royale britannique. Face à cette demande et après une réunion de crise, la reine Elizabeth II avait finalement donné son accord : "Même si nous aurions préféré qu'ils continuent à travailler à plein temps pour la famille royale, nous respectons et nous comprenons leur volonté de mener une vie plus indépendante tout en continuant à être une composante estimée de ma famille", a expliqué la reine dans un communiqué, exprimant son "soutien total" au couple. Mais alors que le prince Harry et Meghan Markle se trouvent au Canada depuis plusieurs semaines, le couple princier devrait faire bientôt son retour à Londres.

Le dernier engagement officiel du couple pour la couronne ?

Toujours en période de transition, le prince Harry et Meghan Markle vont devoir revenir en Angleterre avec leur fils Archie. Selon les informations du Sunday Times, Elizabeth II aurait demandé aux deux époux d'assister à l'une des cérémonies importantes de ce début d'année, la traditionnelle journée du Commonwealth qui sera célébrée à l'abbaye de Westminster le 9 mars prochain. En tant que président et vice-présidente du Queen’s Commonwealth Trust, Meghan Markle et le prince Harry assisteront au service religieux en présence des autres membres de la famille royale. Il s'agira sans aucun doute du dernier engagement du couple princier envers la couronne britannique avant leur installation permanente entre le Canada et les États-Unis.

Par Alexia Felix