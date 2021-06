Meghan et Harry de nouveau parents : La famille royale réagit

Meghan Markle et le prince Harry sont devenus parents pour la seconde fois. Après avoir révélé avoir fait une fausse couche il y a plusieurs mois, Meghan Markle a finalement donné naissance à une petite fille ce vendredi 4 juin. C’est un porte-parole du couple qui a annoncé la nouvelle sur la Toile : "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40. Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l'honneur de sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. Il s'agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse vous remercient pour vos voeux chaleureux et vos prières alors qu'ils profitent de ce moment spécial en famille".

De nombreux messages sur la Toile

Face à la nouvelle, la famille royale britannique a rapidement pris la parole. Ainsi, le prince William et Kate Middleton ont passé un tendre message sur Twitter pour féliciter les heureux parents : "Nous sommes tous ravis de l'heureuse nouvelle de l'arrivée de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie". De son côté, la reine Elizabeth II a également réagi à l’arrivée de ce nouveau bébé dans la famille : "La Reine, le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles ont également été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex". Le prénom de la petite Lilibet fait référence au surnom familial de la reine Elizabeth II. Une touchante attention qui devrait faire très plaisir à la reine.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie. — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021

Par Alexia Felix