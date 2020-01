Meghan et Harry : de quel patrimoine disposent-ils après leur départ ?

Le 8 janvier dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé sur Instagram leur souhait de se retirer de la vie royale. Une information qui a fait la Une de la presse britannique. À la suite de cette annonce, la reine Elizabeth II a organisé une réunion de crise à Sandringham. Elle a finalement autorisé une "période de transition" afin que les parents du petit Archie puissent mener à bien leur projet d'indépendance au Canada. Mais le week-end dernier, un nouveau rebondissement a relancé l'affaire : Meghan Markle et le prince Harry ont finalement renoncé à leurs titres royaux de duc et duchesse de Sussex.

Dimanche dernier, le prince Harry a expliqué ce choix lors d'un gala de charité à Londres, précisant que cette décision a été prise dans "une grande tristesse". "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible", continuait-il.

Une fortune jugée "colossale"

Depuis cette nouvelle annonce, une question se pose : de quoi va vivre l'ancien couple royal ? Lundi 20 janvier 2020, Cyril Hanouna et ses équipes ont fait des révélations dans "Touche pas à mon poste" sur la fortune de Meghan Markle et du prince Harry.

Un patrimoine qu'ils ont qualifié de "colossal" et pour cause : au décès de sa mère Lady Diana en 1997, le prince Harry a touché 13 millions d'euros. À cette somme s'ajoutent ensuite les allocations royales dont il a été le bénéficiaire, soit 6 millions d'euros par an. Il a également touché un héritage de 6 millions d'euros après la mort de son arrière-grand-mère en 2002, Elizabeth Bowes Lyons. Quant à Meghan Markle, l'actrice toucherait 5 millions d'euros de royalties pour son ancien rôle d'assistante juridique dans la série "Suits". La fortune globale du couple s'élèverait donc à environ 40,5 millions d'euros. De quoi s'assurer un bel avenir.

Par Non Stop People TV