Meghan et Harry : Elizabeth II autorise une "période de transition"

C'est un feuilleton haletant qui n'a pas fini de livrer ses derniers rebondissements. Ce lundi 13 janvier, à Sandringham dans le Norfolk, la reine Elizabeth II avait convoqué Meghan Markle et le prince Harry pour une réunion de crise. L'objet de la discussion s'est évidemment porté sur la récente annonce choc des époux Sussex, qui ne souhaitent plus honorer leurs obligations royales, et entendent acquérir leur indépendance financière. Une réunion à laquelle les princes William et Charles ont également participé. Et à en croire un communiqué officiel du Palais de Buckingham, la journée a visiblement apaisé les esprits.

Elizabeth II donne son feu vert

En effet, la reine Elizabeth II, Meghan Markle et le prince Harry se sont accordés sur une "période de transition". Ce qui laisse entendre que Sa Majesté a validé la décision des parents du petit Archie de voler vers d'autres horizons. Toutefois, ce projet ne se fera donc pas dans l'immédiat, et nécessitera un temps d'adaptation pour les deux parties. Pas étonnant puisque s'ils rêvent de mener une existence beaucoup plus paisible au Canada ou aux Etats-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ne peuvent pas s'exiler en un claquement de doigt (ou un post Instagram). De nombreux détails restent encore à régler, et c'est tout un nouvel équilibre qu'il faut retrouver au sein de la famille royale britannique. Il n'empêche que cette controverse a lourdement impacté la popularité de Meghan Markle et du prince Harry. Outre-Manche, de nombreux Britanniques estiment que le duc et la duchesse de Sussex ne devraient plus avoir le droit de porter leur titre de noblesse, ni même de bénéficier des aides financières de la couronne. Autant de questionnements qui restent encore en suspens.

Par Sarah M