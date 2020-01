Meghan et Harry hébergés par un milliardaire canadien ? Il nie fermement

Il y a quelques jours, Meghan Markle et le prince Harry jetaient un pavé dans la mare en annonçant qu’ils ne voulaient plus honorer leur rôle au sein de la famille royale. Une annonce choc postée sur le compte Instagram officiel des Sussex qui a pris tout le monde de court. Et si Elizabeth II s’est dite "furieuse" par cette prise de décision à la hâte, Meghan et Harry y songeaient depuis plusieurs semaines. Déjà lors des fêtes de fin d’année, les parents du petit Archie avaient préféré s’éloigner de la couronne pour profiter d’une pause hivernale de six semaines. Un congé loin de l’agitation médiatique au cours duquel Meghan et Harry ont pu résider dans une luxueuse demeure sur l’île de Vancouver.

Un mystérieux inconnu

Selon de nombreuses rumeurs, c’est Franck Giustra, un milliardaire canadien, qui aurait hébergé le couple Sussex lors de cette pause hivernale. Sauf que le principal concerné, proche ami de Bill Clinton, a fermement nié les faits : "J'ai été déçu de découvrir ce matin l'article que le New York Post a consacré à mon sujet. Il était rempli d'erreurs. Je ne possède pas de maison à Victoria. Je n'ai jamais été contacté par un membre de la famille royale britannique, ni par le duc, ni par la duchesse" s’est-il ainsi défendu sur son compte Twitter. Une question reste donc en suspens : qui a ouvert ses portes aux Sussex lors de leurs vacances au Canada ? D’après les informations du Daily Mail, qui a contacté le porte-parole du couple, le propriétaire de l’immense demeure dans laquelle Meghan et Harry ont séjourné ne souhaite pas dévoiler son identité. Par ailleurs, aucune information n’a filtré quant au montant déboursé par Meghan et Harry pour séjourner à Vancouver. Dans l'hypothèse, bien sûr, où le couple a du mettre la main au portefeuille…

Read thread..

“I was disappointed to read this morning’s error-filled article about me in ⁦@nypost⁩



I do not own a home in, or near, Victoria, BC.



I have never been contacted by a member of the British Royal family, by the Duke and Duchess

https://t.co/nYPdQSvVy3 — Frank Giustra (@Frank_Giustra) January 12, 2020

Par Sarah M