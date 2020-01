Meghan et Harry : Hugh Grant les défend et compare la duchesse à Lady Diana

C’est décidé : Meghan Markle et le prince Harry tirent leur révérence. Las des lourdes obligations royales qui pèsent sur leurs épaules de duc et de duchesse de Sussex, les parents du petit Archie volent désormais vers leur indépendance financière, loin de la grisaille de Buckingham Palace, vers les contrées beaucoup plus paisibles du Canada. Une décision qui a suscité une vive controverse outre-Manche. Comme depuis son arrivée au sein de la famille royale, Meghan Markle en prend pour son grade en une des tabloïds britanniques. Jugée manipulatrice, tous les torts lui sont reprochés et aucun cadeau ne lui est fait. Lynchée sur la place publique, Meghan Markle a donc décidé de prendre le large pour échapper à cette traque médiatique oppressante.

"Je suis plutôt du côté d’Harry"

Plusieurs années avant Meghan Markle, c’est une autre femme de la vie du prince Harry qui subissait le même traitement médiatique. Ce n’est un secret pour personne, après sa séparation avec le prince Charles, Lady Diana a fait l’objet de toutes les curiosités, traquée par les paparazzis dans chacun des endroits où elle se rendait. Jusqu’à sa mort en août 1997. Et ça, personne ne l’a oublié. Pas même Hugh Grant. Interrogé sur le sujet Megxit, en pleine promotion du film "The Gentlemen" de Guy Ritchie, l’acteur britannique de 59 ans a donné son avis : "Je suis plutôt du côté d'Harry, je dois dire" a-t-il lâché, avant d’honorer l’attitude et les choix du prince Harry, tout en faisant un parallèle avec Lady Diana : "La presse à scandale a effectivement tué sa mère, maintenant elle est en train de réduire en pièces sa femme. Je suis plutôt du côté d'Harry, je dois dire. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est son rôle de protéger sa famille, donc je suis avec lui." Comme Hugh Grant, Elton John était lui aussi monté au créneau à l’été 2019, évoquant la mort de Lady Diana pour défendre l’honneur de Meghan Markle.

Par Sarah M