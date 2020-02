Meghan et Harry hypocrites ? Ils provoquent la colère des internautes

La monarchie britannique a été bouleversée par la décision surprise de Meghan Markle et du prince Harry. Moins de deux ans après leur mariage, les deux tourtereaux ont pris la décision de ne plus être membres seniors de la famille royale. Et afin de voler de leurs propres ailes et de devenir indépendants financièrement, Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de partir vivre au Canada avec leur fils. Mais même si le couple a perdu ses titres royaux, Meghan Markle et le prince Harry ont tenu sur Instagram à se remémorer leur visite en Nouvelle-Zélande en 2018 à l'occasion du Waitangi Day, fête nationale de la Nouvelle-Zélande : "En tant que pays du Commonwealth et royaume, nous honorons aujourd'hui l'esprit et la diversité de la Nouvelle-Zélande, et nous nous rappelons du moment spécial que nous y avons passé lors de notre tournée en 2018”, ont-ils écrit, sous des photos de leur séjour royal dans le pays.

Un message qui ne passe pas

Malheureusement pour Meghan Markle et le prince Harry, cette publication a été jugée hypocrite par les Britanniques, et a provoqué la colère des internautes : "Harry et Meghan n’ont toujours rien compris. Personne n'est honoré d'un post fait par deux gamins gâtés et avides qui ne font rien, mais qui essaient d'obtenir de plus en plus d'argent et de gloire pour eux-mêmes”, “Qu’avez-vous fait récemment ? Allez-vous simplement republier vos actions passées ? L’hypocrisie à son summum”, “Arrêtez de sauter sur chaque occasion. Vous avez quitté la vie au Royaume et vous n’êtes plus des Altesses Royales”, “Arrêtez de poster sur votre ancienne vie. Si vous vouliez partir, partez. Arrêtez d’essayer d’avoir des abonnés, alors que vous vous dites ‘traumatisé par l’attention’". Des commentaires qui ne vont pas faire plaisir au couple, qui n'a pour le moment pas réagi.

Par Alexia Felix