Meghan et Harry : La somme colossale qu'ils ont remboursée à la couronne britannique

Le Megxit est encore sur toutes les lèvres. L'annonce du prince Harry et de Meghan Markle le 8 janvier dernier a eu l'effet d'une bombe outre Manche... Les parents d'Archie ont décidé de prendre leur envol. Dans une publication Instagram, le couple avait fait part de son envie "de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique.", ajoutant qu'il poserait ses valises entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Depuis ce jour, Meghan Markle et le prince Harry sont au coeur de nombreuses polémiques, notamment financières... Alors qu'ils étaient encore duc et duchesse de Sussex, les deux époux avaient dépensé plus de 2,4 millions de livres (2,7 millions d’euros) pour rénover leur demeure à Windsor, le Frogmore Cottage. Pour rappel, cette somme avait été payée avec l'argent du contribuable britannique !

Une dette en moins

Si le prince Harry avait promis à la couronne britannique de rembourser cette somme, c'est aujourd'hui chose faite. Meghan Markle et son époux ont de nombreux projets en tête et viennent de signer un contrat avec le géant du streaming. Les parents du jeune Archie vont produire films de fiction, documentaires et séries pour Netflix. Si le contrat semble être juteux, le montant n'a cependant pas été communiqué. En tout cas, cela leur a permis de rembourser trois millions d'euros au contribuable britannique. C'est le porte-parole du prince Harry qui a annoncé la nouvelle ce lundi 7 septembre en expliquant dans un communiqué : "Harry a fait un don à la Couronne qui couvre entièrement les frais nécessaires à la rénovation du Frogmore Cottage". De quoi apaiser quelques tensions...

Par Solène Sab