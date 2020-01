Meghan et Harry : Le couple a passé très peu de temps dans le Sussex

Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent à prendre leurs distances avec la famille royale britannique. Après une réunion de crise avec le prince Charles, le prince William et le prince Harry, la reine Elizabeth II a fait savoir qu'elle apportait son soutien au couple : "Ma famille et moi soutenons entièrement le désir d'Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille (…) Harry et Meghan ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas dépendre de fonds publics dans leurs nouvelles vies. Il a donc été entendu qu'il y aura une période de transition durant laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni". Et alors que le couple ne viendra plus que quelques mois dans l'année en Angleterre, le Sun a révélé que Meghan Markle et le prince Harry n'ont passé que quelques heures sur leurs terres depuis leur mariage.

Moins de 6 heures en Sussex

Devenus le duc et la duchesse de Sussex, les époux n'ont effectué qu'une seule et unique visite dans cette région du sud de l'Angleterre en octobre 2018, soit cinq mois après leur mariage. Arrivé à 10h42 pour une première visite à Chichester, le couple est reparti de Peacehaven à 16h38 l'après-midi même. Meghan Markle et le prince Harry ne sont donc restés sur place qu'environ 6 heures. Le frère du prince William était déjà venu en 2014 dans cette région pour un événement caritatif. Si cette information était jusque-là passée inaperçue, elle risque aujourd'hui de faire parler. Et si Meghan Markle et le prince Harry déménagent bel et bien au Canada, pas sûr que le couple passera plus de temps sur ses terres.

