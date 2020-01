Meghan et Harry : le prince Charles menace de leur couper les vivres

Si l'annonce de Meghan Markle et du prince Harry a fait l'effet d'une onde de choc au sein de l'opinion publique, la nouvelle est aussi très mal passée du côté de la couronne britannique. Après avoir annoncé qu'ils souhaitent désormais se retirer de leur rôle de premier plan au sein de la famille royale, la reine Elizabeth II a vu rouge. Dans un communiqué officiel publié peu de temps après l'annonce des époux Sussex, Sa Majesté a appelé au calme, décrédibilisant ainsi la décision de son petit-fils. Et si Harry et Meghan souhaitent désormais prendre leur indépendance financière, cette ambitieuse entreprise se construira sans l'aide de beau papa. En effet, selon une source proche qui s'est confiée au Daily Mail, Charles ferait d'ores et déjà pression pour contrecarrer les plans de son fils et de sa belle-fille. Lui aussi très remonté contre les parents d'Archie, le prince de Galles n'entend pas laisser jeunesse se faire sans tenter de sauver l'honneur de la couronne.

Le prince Charles s'agace

S'il a toujours su que son destin ne serait pas aussi royal que celui de son frère aîné William, le prince Harry a cependant toujours pu compter sur l'aide financière très juteuse de la couronne. Selon le Daily Mail, le prince Charles menace désormais son fils de ne plus lui verser de fonds si ce dernier se retire de ses fonctions royales. Des fonds estimés à 2,3 millions de livres sterling, soit près de 2.7 millions d'euros. Très en colère, Charles n'hésite donc plus à employer les grands moyens pour ramener Harry à la raison. Un avis partagé par une grande partie de l'opinion publique. Selon le Daily Mail, plus des deux tiers des Britanniques interrogés dans un sondage YouGov estiment que Meghan et Harry ne devraient plus recevoir de financement du Duché s'ils quittent leurs fonctions royales. Comment feront les époux Sussex sans la subvention souveraine qui couvre, selon le Daily Mail, 5% des dépenses du couple ?

Toujours selon une source proche qui s'est confiée au Times, le prince Charles a "clairement indiqué qu'il ne signerait pas de chèque à son fils" si celui-ci allait au bout de ses projets d'indépendance. Une menace qui survient alors que l'annonce de Meghan et Harry a pris tout le monde de court. À Buckingham Palace, la tension est à son comble. Une chose est sûre : ni la reine Elizabeth, ni son fils le prince de Galles ne sont résolus à laisser partir Harry…

Par Sarah M