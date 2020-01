Meghan et Harry : Le prince William à l'origine de leur départ ?

C'est une crise majeure à laquelle la famille royale britannique n'était pas préparée. Il y a quelques jours, le prince Harry et Meghan Markle ont surpris tout le monde en annonçant leur volonté sur les réseaux sociaux de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique : "Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale, avec laquelle il est né, tout en permettant à notre famille de se concentrer sur le prochain chapitre de notre vie, notamment en créant une nouvelle œuvre de bienfaisance". Et alors qu'une réunion de crise aura lieu ce lundi 13 janvier entre la reine Elizabeth II, le prince Charles, le prince William et le prince Harry, les révélations s'enchaînent sur cette décision inattendue.

Meghan Markle et le prince harry persécutés ?

Selon une source du Times, ce serait l'attitude du prince William qui aurait poussé le couple à prendre cette décision radicale. Selon elle, Meghan Markle aurait annoncé au prince Harry sa volonté de s'éloigner de la famille royale vingt mois seulement après son mariage après une intimidation de la part du prince William : "Elle veut partir. Il [Harry] subit une pression intense pour choisir. C'est triste. Il aime la reine. Je pense que ça va vraiment lui briser le cœur de partir. Je ne pense pas que c'est ce qu'il veut vraiment. Je pense qu'ils veulent une maison de transition". Le couple se serait senti poussé hors de la famille royale par l'époux de Kate Middleton. Une confidence qui prouverait que la relation entre les deux frères s'est bien brisée au cours de ces derniers mois.

Par Alexia Felix