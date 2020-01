Meghan et Harry : Leur avertissement contre les paparazzis

Meghan Markle et le prince Harry ont prit la décision de partir. Alors que le couple a renoncé à ses titres royaux pour pouvoir commencer une toute nouvelle vie au Canada, le prince Harry a pris officiellement la parole pour la première fois ce dimanche 19 janvier lors d’un dîner de charité : "Je veux que ce soit clair, nous ne nous éloignons pas, et certainement pas de vous. Notre volonté était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible (…) La décision que j'ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n'est pas une décision que j'ai prise à la légère".

Une nouvelle vie épiée

Mais alors que le couple vient de commencer sa toute nouvelle vie au Canada, Meghan Markle et le prince Harry ont déjà été contraint de mettre les choses au clair alors que des photos de Meghan Markle avec son fils Archie ont fait le tour de la Toile. Selon The Guardian et la chaîne Sky News, le couple princier a fait savoir via ses avocats que ces photos ont été prises à l’insu de l’ancienne actrice. Le prince Harry et Meghan Markle ont également menacé d’engager des poursuites en justice. Les parents du petit Archie se plaignent notamment que des paparazzis se soient installés en permanence à Vancouver Island pour les épier.

Par Alexia Felix