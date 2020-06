Meghan et Harry : Leur décision radicale pour protéger Archie

Depuis son arrivée au sein de la famille royale britannique, Meghan Markle a souvent été la cible des paparazzis. Après la naissance du petit Archie, les médias britanniques se sont intéressés au fils du prince Harry. Et si le couple fait son possible pour préserver au mieux son bébé, Meghan Markle et le prince Harry ont eu une très mauvaise surprise en janvier dernier. Alors que le couple se promenait dans un parc au Canada, les photos de cette promenade ont été dévoilées sur la Toile et dans des médias. De quoi provoquer la colère de Meghan Markle et du prince Harry qui ont décidé de répliquer. Et si le couple a fait savoir en avril dernier qu’il ne collaborerait plus avec les médias britannique, il a décidé d’aller encore plus loin pour protéger le petit Archie.

Un geste symbolique

Selon nos confrères du Mail +, une plainte a été déposée au tribunal de Los Angeles au nom d’Archie Mountbatten-Windsor. Ainsi à tout juste 1 an, le fils de Meghan Markle et le prince Harry intente sa première action en justice pour "atteinte à la vie privée" contre une agence de paparazzi passée à Los Angeles. Avec cette plainte, le couple souhaite montrer qu’il ne laissera plus rien passer en ce qui concerne sa vie privée. Une mission chère pour le prince Harry qui ne souhaite pas revivre le même drame qu’avec sa mère Lady Diana. Dans une déclaration, le frère du prince William avait dénoncé "la propagande incessante" et "l'impitoyable campagne" menée contre son épouse. "Je n'ai pas les mots pour décrire la douleur que cela a provoqué".

Par Alexia Felix