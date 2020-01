Meghan et Harry : Leurs frais de sécurité bientôt payés par le Canada ?

Meghan Markle et le prince Harry ont finalement réussi à faire plier la reine Elizabeth II. À l'issue d'une discussion à Sandringham ce lundi 13 janvier, la souveraine a finalement annoncé dans un communiqué qu'elle apportait son soutien au duc et à la duchesse de Sussex dans leur volonté de s'éloigner de la famille royale : "Ma famille et moi soutenons entièrement le désir d'Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu'ils demeurent à plein temps des membres actifs de la Famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante (...), tout en restant une part précieuse de ma famille". Mais alors que le couple souhaite dorénavant vivre une partie de l'année en Amérique du Nord, l'épineuse question sur les frais de sécurité commence à se poser. Alors que le coût total de la protection de Meghan Markle et du prince Harry s'élèverait à environ 1,2 million d'euros, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a fait une proposition.

"Cela fait partie de la réflexion qu'il doit y avoir"

Selon The Evening Standart, Justin Trudeau aurait proposé à la reine Elizabeth II de faire payer les contribuables canadiens pour cette dépense. Mais lors d'un entretien à la chaîne de télévision canadienne Global ce lundi 13 janvier, le Premier ministre canadien a fait savoir qu'il n'avait pas encore décidé s'il assumerait les coûts de sécurité : "Je crois que cela fait partie de la réflexion qu'il doit y avoir, et des discussions sont en cours. Nous ne sommes pas encore sûrs quelles seront les décisions, les dispositions finales et ce sont là des décisions qui leur reviennent". Traditionnellement, les contribuables canadiens participent à la prise en charge de la sécurité des membres de la famille royale lors de leurs déplacements au Canada. Toutefois, cette décision risque bien d'être une prise de risque puisqu'environ 41% des Canadiens sont favorables à l'abolition de la monarchie.

Par Alexia Felix