Meghan et Harry : Nouveau retard pour le lancement de leur fondation

C’est le 6 avril dernier que Meghan Markle et le prince Harry ont révélé le nom de leur nouvelle fondation, "Archewell" : "Comme vous, nous nous efforçons de soutenir la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus, mais, confrontés à la mise en lumière de cette information, nous nous sommes vus contraints de partager l'histoire de cette nouvelle fondation. Avant Sussex Royal, est venue l'idée d'"Arche", le mot grec pour "source d'action. Nous nous sommes tenus à ce concept en prévision de la fondation que nous espérions créer un jour, et cela nous a inspirés pour le prénom de notre fils (...) Nous sommes impatients de lancer Archewell lorsque le timing sera le bon", avait expliqué le couple dans les colonnes du Telegraph.

Le mouvement Black Live Matter en cause

Mais alors que la fondation aurait dû être lancée il y a plusieurs semaines déjà, Meghan Markle et le prince Harry ont appris une bien mauvaise nouvelle puisqu’après le coronavirus, le mouvement Black Lives Matter oblige le report du lancement de la fondation "Archewell". Selon une source pour le Telegraph, le couple préfère réorienter son attention après la mort de George Floyd : "Ils (le prince Harry et Meghan Markle, NDLR) démarrent une nouvelle vie, une nouvelle ère. Il s'agit de bien faire les choses et de montrer qu'ils sont capables de les faire d'une façon différente". La fondation "Archewell" de Meghan Markle et le prince Harry devrait donc voir le jour en 2021.

Par Alexia Felix