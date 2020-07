Meghan et Harry portent plainte pour des photos volées d'Archie

Meghan Markle et le prince Harry avaient prévenus les médias en juin dernier. Prêt à tout pour protéger le petit Archie, le couple a décidé de se saisir de la justice pour des photos datant du mois de janvier. A l’époque, le prince Harry et Meghan Markle avaient été photographiés avec leur bébé Archie lors d’une promenade dans un parc au Canada. Et le 26 juin dernier, une plainte a été déposée au tribunal de Los Angeles au nom d’Archie Mountbatten-Windsor. Le couple avait souhaité montrer qu’il ne laissera plus rien passer en ce qui concerne sa vie privée. Mais cela n’a pas suffit visiblement, puisque le prince Harry et Meghan Markle ont de nouveau porté plainte ce jeudi 23 juillet à Los Angeles contre des paparazzis qu’ils accusent d’avoir photographié leur fils Archie à leur insu dans le jardin de leur propriété en Californie.

Un quotidien infernal selon le couple

Selon la plainte pour "atteinte à la vie privée" consultée par l’AFP, "le couple a récemment appris que quelqu'un propose à la vente des photos de leur fils de 14 mois, Archie, affirmant fallacieusement les avoir prises lors d'une récente sortie publique à Malibu". L’avocat du prince Harry et de Meghan Markle a fait savoir dans un communiqué que le bébé n’a pas été vu en public depuis son arrivée en Californie, et qu’une loi californienne interdit de prendre des images de quiconque à son domicile, même depuis l’extérieur de la propriété : "Aucun drone, hélicoptère ou téléobjectif ne remet ce droit en cause. Le duc et la duchesse de Sussex déposent cette plainte pour protéger le droit à l'intimité de leur jeune fils". Dans sa plainte, le couple décrit un quotidien infernal avec la surveillance quotidienne des paparazzis, qui n’hésiteraient pas à survoler le domicile du couple et à percer des trous dans les grillages : "certains paparazzis et leurs commanditaires ont franchi la ligne rouge".

Par Alexia Felix