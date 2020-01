Meghan et Harry : pourquoi Elton John a été prévenu de leur décision avant Elizabeth II

C'est une annonce qui a fait un véritable tollé au sein de la presse anglaise. Il y a quelques jours, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé sur les réseaux sociaux leur souhait de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique tout en travaillant à leur indépendance financière.

"Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale, avec laquelle il est né, tout en fournissant à notre famille de se concentrer sur le prochain chapitre de notre vie, notamment en créant une nouvelle œuvre de bienfaisance".

"Il a été leur roc"

D'après des informations dévoilées par le quotidien britannique "The Mirror", Elizabeth II n'aurait pas été la première personne prévenue de la décision de Meghan Markle et du prince Harry de s'éloigner de la famille royale. En effet, Elton John aurait été mis au courant avant elle. Une information que le chanteur aurait apprise par téléphone.

"Elton parle à Harry et Meghan tous les jours", a confié une source. Et de poursuivre : "C'est une inspiration, une figure presque 'paternelle' (...) Il est un soutien constant, en particulier pour Meghan et il est très protecteur envers eux deux. Il a été leur roc". Pour rappel, Elton John faisait partie des très nombreux invités du mariage de Meghan Markle et du prince Harry célébré en mai 2018.

Par Non Stop People TV