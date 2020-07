Meghan et Harry : pourquoi ils n’ont pas souhaité l’anniversaire du prince George

Le roi de la fête c’était lui le mercredi 22 juillet. Ce jour-là, le prince George célébrait ses 7 ans. Un événement dans la famille royale. Pour l’occasion, sa mère Kate Middleton a partagé un cliché inédit de son fils ainé sur les réseaux sociaux. Sur la photo en question, les internautes constatent à quel point le prince George a grandi et ressemble de plus en plus à son père, le prince William. Si la reine Elizabeth II et son fils le prince Charles ont également célébré le jeune George sur Instagram, aucune déclaration publique n’a été faite par Meghan Markle et le prince Harry. Un silence qui n’est pas passé inaperçu et relance les rumeurs de possibles tensions au sein de la famille royale britannique…

Un silence lié à leur départ d’Angleterre…

Et pourtant, l’an passé pour les 6 ans du prince George, Meghan Markle et le prince Harry avaient répondu présents via les réseaux sociaux pour lui souhaiter un bon anniversaire. Leur absence de célébration cette année serait en fait liée à leurs distances prisent avec la famille royale. En effet, les parents d’Archie ont choisi de quitter l’Angleterre pour s’installer aux Etats-Unis et n’ont donc plus le droit d’utiliser les comptes Twitter et Instagram intitulés "Sussex Royal" qu’ils utilisaient auparavant… Depuis leur déménagement Outre-Atlantique, ils n’ont pas créé de nouveaux comptes. Mais ils ont pu contacter le prince George en privé et l'information n'a pas été divulguée. En attendant, le prochain anniversaire est celui de Meghan Markle qui fêtera ses 39 ans le 4 août prochain…

Par Non Stop People TV