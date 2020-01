Meghan et Harry renoncent à leur rôle au sein de la famille royale : Elizabeth II réplique

Mercredi 8 janvier, c'est sur leur compte Instagram officiel que les époux Sussex ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale, afin de travailler à leur indépendance financière. Rien de très étonnant puisqu'il y a quelques semaines, on apprenait que Meghan Markle et le prince Harry avaient déposé le nom Sussex, dans l'hypothèse d'en faire, un jour peut-être, une marque. Détail qui a son importance : les tourtereaux n'ont pas passé les fêtes de fin d'année en famille auprès de William, Kate, Charles et la reine Elizabeth II. Cette année, c'est avec leur petit Archie qu'ils ont posé leurs valises au Canada pour un séjour festif, loin de l'agitation médiatique. Traqués par la presse britannique, Meghan Markle et le prince Harry sont sans cesse au cœur de vives critiques. "Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine" ont ainsi annoncé les jeunes époux. Et d'ajouter qu'ils partageront leur quotidien entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, pays d'origine de Meghan Markle.

Elizabeth II met les choses au clair

Forcément, cette annonce qui survient après de "nombreux mois de réflexions et de discussions interne" a bousculé les codes de la couronne. Une déconvenue de plus pour la reine Elizabeth II qui, au cours de l'année 2019, a eu bien du souci à se faire. Entre l'affaire Jeffrey Epstein dans laquelle le prince Andrew est mêlé, les critiques autour de Meghan Markle, et les tensions entre ses petits-fils William et Harry, Sa Majesté a une fois de plus fait face à la tourmente. C'est donc peu de temps après l'annonce du duc et de la duchesse de Sussex qu'Elizabeth II a tenu à mettre les choses au clair dans un communiqué posté sur le Twitter officiel de Buckingham : "Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont encore à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre un chemin différent, mais ce sont des sujets compliqués et il faudra du temps pour les résoudre." Autrement dit, rien n'est encore acté, et la reine ne semble pas vraiment convaincue par les projets d'avenir de Meghan Markle et Harry. Vers une nouvelle "annus horribilis" ?

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke and Duchess of Sussex. https://t.co/1qtTEHiIq6 — The Royal Family (@RoyalFamily) 8 janvier 2020

Par Sarah M