Meghan et Harry : Stéphane Bern très remonté contre les époux Sussex

Meghan Markle et le prince Harry sont plus que jamais au cœur d'une vive polémique. Il y a quelques jours, les jeunes parents du petit Archie ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Fini le protocole et les traditions ancestrales, Meghan et Harry veulent se débarrasser de leur étiquette de duc et de duchesse de Sussex pour prendre leur destinée en main. Au Canada, ou aux Etats-Unis, le couple veut désormais jouir d'une indépendance financière et ne plus être sous le contrôle d'Elizabeth II. Du jamais vu, ou presque, au sein de la famille royale britannique. Une situation très tendue qui a même poussé la monarque de 93 ans a organisé une réunion de crise, ce lundi 13 janvier, convoquant ainsi les sulfureux époux Sussex.

"Le prince a trahi la reine"

Impossible alors de ne pas demander l'avis d'expert de Stéphane Bern. Invité sur les ondes de France Inter, ce lundi 13 janvier, le présentateur de "Secrets d'histoire" n'a, pour une fois, pas fait d'éloges au sujet de Meghan Markle et du prince Harry. Bien au contraire. Lui aussi choqué par leur décision, Stéphane Bern les a jugés "complètement déconnectés des réalités." Pour l'animateur, les ambitions des parents d'Archie ne tiennent pas la route : "Le prince Harry qui veut travailler tout en gardant son titre… Il va faire quoi ? Un entretien d'embauche ? Il explique qu'il est duc de Sussex ? C'est quoi cette compétence ?" S'il concède que Meghan Markle a "travaillé et gagné son propre argent", Stéphane Bern ne se montre pas plus tendre avec l'ex-actrice américaine : "Ce que j'ai envie de dire à cette chère Meghan, c'est que quand vous épousez le prince Harry, vous épousez 66 millions de sujets britanniques qui vont dévorer, chaque matin au petit déjeuner, tous vos faits et gestes. Elle veut partir et se protéger de cette intrusion médiatique. Sur le fond il n'y a aucun problème. C'est la forme. Elle ne dit rien à personne et elle poste ça sur Instagram."

Pour Stéphane Bern, difficile pour Meghan et Harry de s'en sortir, maintenant que le mal est fait : "Le prince a trahi la reine et ça, ça ne passe pas. La presse est unanime : on n'a pas le droit de quitter la reine." Les dés sont jetés...

