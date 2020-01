Meghan Markle abandonne Harry en pleine crise pour une bonne raison

La reine Elizabeth II craint-elle une nouvelle annus horribilis ? Tout porte à le croire. Et une chose est sûre : 2020 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Mercredi 8 janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont publiquement renoncé à leur rôle de premier plan au sein de la couronne. Lasses des obligations royales et surtout des vives critiques dont ils font régulièrement l'objet, les époux Sussex aspirent à une vie beaucoup plus apaisée, dans l'espoir de construire leur indépendance financière. S'ils assurent porter encore et toujours leur soutien à l'égard de la reine Elizabeth, prise de court par cette annonce inattendue, la nouvelle n'est vraiment pas passée du côté des Britanniques. De quoi un peu plus enfoncer le clou. Et ce n'est pas la dernière action de Meghan Markle qui saura apaiser la colère de l'opinion publique.

Meghan Markle : une fuite vers le Canada ?

Selon les informations du Daily Mail, la duchesse de Sussex se serait envolée pour le Canada – où elle a déjà passé les fêtes de fin d'année – afin de retrouver son fils Archie. Selon le média britannique, le petit garçon aurait été confié à une nourrice, tandis que ses parents ont fait le chemin inverse pour revenir au Royaume-Uni. D'après des sources proches, Meghan Markle avait déjà prévu de ne pas s'éterniser en Angleterre. Ce qui laisse entendre que l'annonce de leur retrait au sein de la famille royale britannique a été savamment pensée en amont. Avec Meghan Markle au Canada, le prince Harry se retrouve désormais seul pour gérer le déferlement de haine de la part de ses concitoyens, mais pas que. Après leur annonce choc, la reine Elizabeth II n'avait pas hésité à contredire publiquement leur version de l'histoire, appelant au calme et laissant entendre qu'une réflexion plus longue serait à prendre. Sa Majesté veille au grain, et Meghan et Harry ne s'en sortiront pas aussi facilement…

Par Sarah M