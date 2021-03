Meghan Markle accusée d’harcèlement et d'intimidation par un ancien employé

Meghan Markle et le prince Harry s’apprêtent à faire leur grand retour à la télévision puisqu’ils ont accordé une interview exclusive à Oprah Winfrey et qui sera diffusée ce dimanche 7 mars sur CBS. Mais à quelques jours de cet événement, le Times vient de révéler qu’un ancien collaborateur de Meghan Markle avec qui elle a travaillé à Buckingham Palace a décidé de porter plainte contre la duchesse pour intimidation à l’époque où elle résidait en Angleterre. La plainte aurait été déposée en octobre 2018 par Jason Knauf, alors secrétaire aux communication du couple, afin que le palais de Buckingham protège le personnel qui subissait des pressions de la part de Meghan Markle : "Je suis très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux assistants personnels au cours de l'année passée. La duchesse semble vouloir avoir toujours quelqu'un dans sa ligne de mire. Elle intimide Y et cherche à saper sa confiance. Nous avons reçu de nombreux rapports de personnes qui ont été témoins d'un comportement inacceptable envers Y", a écrit Jason Knauf dans un mail envoyé au département des ressources humaines.

"La duchesse est attristée par cette dernière attaque"

Toutefois, la plainte n’aurait pas abouti car le prince Harry aurait supplié Jason Knauf de ne pas poursuivre cette affaire. Mais cette information a été démentie par le porte-parole du couple, qui affirme que le prince Harry n’interfère pas dans les affaires du personnel, et que les accusations envers Meghan Markle sont tout simplement fausses : "La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible d'intimidations elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. Elle est déterminée à continuer son travail de promotion de la compassion dans le monde entier et continuera de s'efforcer de montrer l'exemple pour faire ce qui est bien".

Par Alexia Felix