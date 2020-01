Meghan Markle aurait déjà signé un contrat avec Disney

Meghan Markle et le prince Harry sont sous le feu des projecteurs. Ils ont créé une véritable polémique depuis leur annonce sur Instagram du 8 janvier dans laquelle ils déclaraient vouloir prendre leurs distances avec la famille royale. Il ont notamment expliqué : "Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir Sa Majesté La Reine.". Cette déclaration a suscité de vives critiques et même Donald Trump a tenu à apporter son soutien à la reine Elizabeth II. Le duc et la duchesse de Sussex veulent commencer leur nouvelle vie au Canada et il semblerait que Meghan Markle ait déjà des projets plein la tête... Elle aurait signé un contrat avec les Studios Disney !

Pour la bonne cause

Selon le journal britannique The Times, Meghan Markle, qui a été violemment taclée par Matthieu Delormeau, désirerait reprendre sa carrière d'actrice et elle l'aurait déjà fait, mais pour une bonne cause. La femme du prince Harry aurait signé un contrat avec Disney afin de prêter sa voix aux Studios. Cependant, elle ne compterait pas garder l'argent mais préférerait le reverser à l'association Elephants Without Borders qui se bat contre la protection des animaux en Afrique. Pour le moment, Meghan Markle n'a ni confirmé, ni infirmé cette information mais toujours selon The Times, l'ex actrice de Suits aurait déjà contribué à ce projet avant même son annonce explosive qui a bouleversé tout un pays. Il se pourrait donc que Meghan Markle revienne prochainement sur le devant de la scène (sur petit ou grand écran).

Par Solène Sab