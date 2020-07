Meghan Markle candidate à l’élection présidentielle américaine ? Une journaliste l’affirme

Donald Trump a-t-il du souci à se faire pour sa propre succession à la Maison Blanche ? Alors que Kanye West a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle des États-Unis, une certaine Meghan Markle pourrait bien venir leur faire de l’ombre. Si en intégrant la famille royale, l’épouse du prince Harry a dû mettre de côté ses engagements et combats politiques, en la quittant elle compte bien retrouver sa voix et la faire entendre.

Très engagée dans la lutte pour les droits des femmes, l’ancienne actrice et activiste était invitée aux côtés de Michelle Obama et Hillary Clinton lors du sommet Girl Up, organisé par les Nations Unies. En plus de se faire entendre lors de conférences et autres rencontres, Meghan Markle pourrait bien voir plus grand. Celle qui a écrit une lettre à l'épouse de Bill Clinton à seulement onze ans est-elle prête à se lancer en politique ?

"Une femme métisse à la Maison Blanche”

Selon la présentatrice radio et télé, Beverly Turner, la maman d'Archie souhaiterait se porter candidate “au plus haut poste américain". "Elle se présentera à la présidence, je n'en doute pas”, a-t-elle affirmé sur la chaîne américaine Channel 5. Alors quand le présentateur Jeremy Vine se montre sceptique face à cette annonce inattendue, la journaliste lui répond : “Il peut y avoir des présidents pires, j’aimerais voir une femme métisse à la Maison Blanche”. Toutefois, elle nuance : “Elle ne le sera peut-être pas prochainement, mais elle le sera”.

En attendant de savoir si les désirs de la journaliste vont devenir une réalité, Meghan Markle a fait savoir qu'elle comptait bien “faire partie de la solution” contre le racisme. Ainsi, elle pense qu'elle a beaucoup plus à offrir que jouer devant la caméra. "Elle a dit qu'elle voulait utiliser sa voix pour que les choses changent et ne ferme pas la porte à une carrière en politique", a déclaré une source au Daily Mail.

Par C.F.