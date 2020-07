Meghan Markle : ce bijou qui l’a propulsée au coeur une nouvelle polémique  

Encore une fois, Meghan Markle est au centre de toutes les critiques. Depuis quelques heures, la jeune maman de 38 ans est en effet pointée du doigt par les internautes pour avoir porté un bracelet en or…



Comme l’an dernier, la femme du prince Harry a participé au sommet Nations Unies, Girl Up. À cause du coronavirus, le sommet a cette année, été organisé de façon virtuelle. Durant cette réunion en ligne, Meghan Markle est apparue avec à son poignet, un bracelet en or de la marque Cartier… qui n’est ni plus ni moins qu’un cadeau de son ex-mari Trevor Engelson. Avant de convoler avec le prince Harry, l’ancienne actrice a en effet été mariée au producteur américain entre 2010 et 2013.

Très vite, les internautes ont fait part de leur surprise et de leur choc à avoir la duchesse de Cambridge s’afficher avec un cadeau de son ex-mari. Simple hasard ou réelle intention de démontrer sa nostalgie ? Rien n’est moins sûr !

Le symbole d'un amour éternel

Si le compte Instagram "Murky_Meg" a d’ailleurs souligné que la maman du petit Archie a déjà porté le bijou à plusieurs reprises, des fans de la star se sont empressés de rappeler qu’elle portait le fameux bracelet lors du mariage du meilleur ami du prince Harry auquel ils ont assisté en Jamaïque, en 2017, au tout début de leur relation.

Pour l’heure, il n’a pas été prouvé que ce bracelet qui fait tant jaser, est bien celui que Trevor Engelson lui avait offert après leurs noces. Meghan Markle, fan du bijou a très bien pu le racheter pour pouvoir le porter sans honte et sans gêne.

Pour ses détracteurs, ce geste est néanmoins considéré comme un manque de respect à son mari Harry et à toute la famille royale entière. En effet, le bracelet "Love", de la marque vaut 5000 euros environ et il serait le symbole d’un amour éternel… Si Meghan a refait sa vie, son ex-mari Trevor Engelson est lui aussi remariée à une jeune femme prénommée Tracey Kurland, fille d’un richissime homme d’affaires américain qui est d’ailleurs enceinte.

Par E.S.