Meghan Markle : ce généreux cadeau envoyé à Kate Middleton pour ses 39 ans

Le 9 janvier dernier, Kate Middleton a fêté ses 39 ans. Gâtée par sa famille, la duchesse de Cambridge a également reçu un joli cadeau de la part de sa belle-soeur, Meghan Markle ! A cause de la crise sanitaire du coronavirus, Kate Middleton a cette année été forcée de modifier ses plans et la tradition liée à son anniversaire. Chaque année, la mère de famille a en effet pour habitude de souffler ses bougies avec ses amis et sa famille lors d'un week-end traditionnel de chasse dans le Norfolk. Elle s'est cette fois, contentée d'une petite tea party en petit comité, entourée de son époux et de leurs trois enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le petit Louis, 2 ans.



La presse anglaise rapporte que la duchesse a reçu, de la part de son mari, une somptueuse parure de diamants et de saphirs ainsi qu'une "montagne de cadeaux".

Un joli cadeau de la part de Meghan Markle

Contre toute attente, Kate Middleton a aussi reçu un cadeau en provenance des Etats-Unis : sa belle-soeur Meghan Markle a pris soin de lui envoyer un cadeau d'anniversaire. La duchesse a ainsi reçu par la poste, un "généreux colis"... dont le contenu doit hélas rester secret. "C'était une jolie surprise, explique une source d'US Weekly. Mais elle n'attendait vraiment rien de leur part.".



Ce cadeau constitue-t-il une main tendu de la part des Sussex ? Après avoir été en froid durant des mois, le contact entre les deux aurait finalement repris. Selon l'experte en royauté Katie Nicholl, le couple appellerait régulièrement Kate Middleton, le prince William et les enfants par téléphone et par Facetime."Aujourd'hui, leurs liens sont plus forts, explique Katie Nicholl à Entertainment Tonight. Déjà, ils communiquent, ils se parlent très régulièrement. Ils se sont beaucoup contacté pendant les dernières vacances.". A quand les vacances de Kate et William dans la villa californienne de Meghan et Harry ?



