Meghan Markle : ce nouveau projet inspiré par Harry et Archie

Depuis que Meghan Markle a débuté une histoire d'amour très médiatisée avec le prince Harry, sa vie a été chamboulée. D'abord, elle a dû mettre entre parenthèses sa carrière d'actrice pourtant prometteuse. Et ce, pour se consacrer à ses engagements royaux. Malgré la naissance de son fils Archie, Meghan Markle a eu du mal à se faire à sa nouvelle vie de duchesse de Sussex. Raison pour laquelle en janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry annoncent leur désir de mettre un terme à leurs devoirs à l'égard de la famille royale britannique. Quelques mois plus tard, le couple décide de déménager à Beverly Hills avec leurs fils Archie.

Meghan Markle se lance dans l'écriture

Qui dit nouvelle vie, dit aussi nouveaux projets ! D'ailleurs, Meghan Markle vient d'en révéler encore un nouveau. En effet, Meghan Markle ajoute une corde à son arc : l'écriture ! Ce mardi 3 mai 2021, celle qui est enceinte de son deuxième enfant a annoncé la sortie de son livre "The Bench" inspiré des relations entre père et fils. Un projet auquel le prince Harry et Archie ont forcément contribué d'une manière ou d'une autre. Publié aux éditions Random House Publishing, cet ouvrage sera en vente dès le 8 juin prochain. Le livre souhaite "rappeler les différentes formes que l'amour peut prendre dans une famille moderne", le tout "à travers les yeux d'une mère". Selon "USA Today", la version audio de "The Bench" sera narrée par Meghan Markle elle-même.

