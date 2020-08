Meghan Markle : ce petit tacle à la famille royale britannique

Depuis l’annonce de leur désir de s’émanciper de la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry ont d’abord emménagé à Toronto puis à Los Angeles avant de poser leurs bagages à Santa Barbara. Et visiblement ils ont trouvé leur havre de paix comme le confirme l’un de leurs représentants à E-online : "Ils se sont installés dans une communauté calme et privée et ils espèrent que leur intimité sera respectée autant pour leurs voisins que pour eux-mêmes en tant que famille". Depuis le début de leur nouvelle vie, les parents d’Archie ont pu participer à divers projets. Ainsi, Meghan Markle a prêté sa voix à un documentaire sur Disney Plus et le prince Harry apparaît dans un documentaire Netflix intitulé "Comme des phénix : l’esprit paralympique".

"Ça fait du bien d’être à la maison"

Et d’après ses déclarations lors d’un sommet virtuel organisé par l’association à but non lucratif The 19th Represents, Meghan Markle semble soulagée. En évoquant l’affaire George Floyd, elle déclare : "de mon point de vue, ce courant sous-jacent de racisme et de préjugés, certainement inconscients, n’est pas nouveau. Mais voir les changements qui sont faits en ce moment c’est quelque chose dont j’ai envie de faire partie en utilisant ma voix d’une manière que je ne pouvais pas ces derniers temps. Alors oui, ça fait du bien d’être à la maison". Un petit tacle en direction de la famille royale… La femme du prince Harry avait déjà annoncé au magazine Marie Claire sa décision de voter lors des prochaines élections présidentielles américaines, une liberté que les membres de la famille royale ne peuvent pas se permettre.

Par Valentine V.