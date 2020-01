Meghan Markle : comment elle prépare son retour au cinéma

Libérée de son titre royale, Meghan Markle semble renouer avec son passé d'actrice. Avec son retrait de la famille royale, le couple se tourne vers une nouvelle vie en devenant indépendant financièrement. Le prince Harry possède toutefois une fortune personnelle estimée à 27 millions d’euros tandis que Meghan Markle avait engrangé 3,5 millions de livres grâce à son rôle dans la série "Suits". Mais pour prévoir son avenir, le couple qui a été épinglé à plusieurs reprises pour ses dépenses, va devoir trouver de nouvelles sources financières. Si elle avait dû abandonner sa carrière d'actrice en intégrant la famille royale, Meghan Markle a désormais l'occasion de reprendre son métier.

Déjà des opportunités pour Meghan Markle

Et Meghan Markle n'a pas perdu son amour pour le cinéma puisqu'elle s'active pour se lancer dans de nouveaux projets. Selon "The Sun", elle serait d'ailleurs à la recherche d'un agent pour préparer son retour. “Cela peut être un manager ou un agent, mais elle cherche des personnes pour trouver quelqu'un qui la représentera pour de futurs projets professionnels", a indiqué une source. Mais le cinéma a déjà commencé à lui ouvrir de nouveau ses portes. D'après le Times, elle aurait déjà signé un contrat avec les studios Disney pour prêter sa voix à un projet au profit de l'organisation de protection des éléphants, Elephants Without Borders. L'attrait de Meghan Markle et du prince Harry suscite également l'intérêt de Ted Sarandos, le responsable du contenu de Netflix. "Qui ne serait pas intéressé ? Oui, bien sûr", avait-il répondu à une question sur la possibilité de travailler avec eux. Le couple ne devrait pas manquer d'opportunités.

Par Marie Merlet