Meghan Markle contrôlée par Buckingham ? Son entretien avec Oprah Winfrey est "libérateur"

Meghan Markle est aujourd’hui libre de parler. Depuis quelques jours, les extraits de son interview avec Oprah Winfrey donnent le ton. Le premier entretien de la duchesse de Sussex avec le prince Harry depuis leur retrait de la famille royale, sera diffusé sur la chaîne américaine CBS ce dimanche 7 mars. En France, l'interview choc d'une heure trente sera diffusée le lundi soir sur TMC. Après un extrait où Meghan Markle a sous-entendu que Buckingham Palace a pu jouer "un rôle actif dans le fait de colporter des mensonges" sur son couple, l'ancienne actrice a évoqué l'aspect "libérateur" de cet entretien dans un nouvel extrait dévoilé ce vendredi 5 mars. Avant son mariage avec le prince Harry, Oprah Winfrey lui avait demandé une interview qu'elle avait dû décliner.

"Je me souviens très bien de cette conversation. Je n'avais même pas le droit d'avoir cette conversation avec vous personnellement, n'est-ce pas ? Il fallait que des gens de la comm' (du palais, ndlr) soient assis là", s'est souvenue Meghan Markle dont le choix d'accepter cet entretien "ne lui revenait pas" à l'époque. Désormais, le couple installé en Californie peut faire ses propres choix. "En tant qu’adulte qui a vécu une vie vraiment indépendante pour ensuite entrer dans cette construction qui est… différente de ce que les gens imaginent, c'est vraiment libérateur de pouvoir avoir le droit et le privilège de pouvoir dire 'oui, je suis prête à parler'", s'est-elle réjouie en ne craignant plus de s'exprimer. Une prise de parole qui fait déjà trembler la Couronne.

: In this extended first clip from's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.