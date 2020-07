Meghan Markle : déçu, son père se montre impitoyable envers elle

La guerre fait rage depuis de nombreuses années maintenant. Les tensions entre Meghan Markle et son père sont plus que présentes. À tel point que cette dernière avait refusé qu'il se rende à son mariage. Quelques jours après, elle tentait une nouvelle fois de reprendre contact avec lui avant de finalement couper les ponts. Décision dont elle lui fait part dans une lettre déchirante : "Je n'ai fait que t'aimer, te protéger et te défendre, t'offrant mon soutien financier lorsque je le pouvais, m'inquiétant au sujet de ta santé. (...) Nous avons envoyé quelqu'un chez toi... Et au lieu de me parler, d'accepter cette aide, tu as cessé de répondre à ton téléphone pour juste t'adresser aux tabloïds".

"je n'apprécie pas ce qu'elle est devenue"

Et il semblerait que cette lettre, le père de Meghan ne l'ait lu qu'a demi-mot. Il vient de faire une nouvelle déclaration, comme le raconte le Mail Online de ce 28 juillet. Thomas Markle s'en prend une nouvelle fois au couple et considère qu'ils devraient être avec la famille Royale qu'il a longtemps considéré comme une secte, pour les aider à lutter contre le coronavirus : "Je pense que Meghan et Harry devraient retourner dans la famille royale au Royaume-Uni et apporter leur soutien à la Reine. Je pense qu'ils devraient être en Angleterre en ce moment, pas à Los Angeles" annonce-t-il.



Très remonté suite à la sortie du livre Finding Freedom et sur les quelques pages le concernant, il a confié au Sun sa colère : "C'est vraiment le pire moment imaginable qu'ils pouvaient trouver pour pleurnicher et se plaindre de quoi que ce soit alors que partout de par le monde les gens souffrent de la pandémie de Covid-19. J'aime ma fille mais je n'apprécie pas du tout ce qu'elle est devenue".

Par J.F.