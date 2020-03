Meghan Markle émue aux larmes au moment de quitter la famille royale

À partir du 31 mars, les Sussex ne feront officiellement plus partie de la famille royale. Mais avant cela, le couple avait encore quelques obligations à honorer. Notamment la célébration de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster, ce lundi 9 mars.

Durant cet événement, la presse people britannique a d'ailleurs remarqué le froid glacial entre les familles Sussex et Cambrigde. En effet, il semblerait que le Prince William et Kate Middleton n'apprécient que très moyennement la décision prise par le couple. Une source proche de la famille a déclaré : "Kate l'a à peine regardée et leur interaction a été réduite au strict minimum".

C'est pourquoi, après dix-huit mois de mal-être au sein de la famille royale, on pensait que les adieux de Meghan Markle seraient assez expéditifs.

des adieux émouvants

Mais selon le magazine Mirror, la jeune femme aurait versé une petite larme. Cette dernière n'était évidemment pas destinée au prince William ni à Kate Middleton, avec qui les relations sont extrêmements tendues. Encore moins à la Reine Elizabeth II qui n'a pas manqué de lui faire part de sa méchanceté de la priver de son petit-fils.

L'actrice de Suits était en réalité émue de dire au revoir aux membres du personnel qui les ont aidés pendant plusieurs mois. Malgré une image fluctuante depuis son mariage avec le prince Harry, tout s'était amélioré pour Meghan Markle après la naissance de son petit garçon.

"Meghan a salué de manière très émotive toutes les équipes qui ont travaillé étroitement avec Harry, Archie et elle", dévoile le magazine Mirror.

Par J.F.