Meghan Markle en guerre contre la presse : son père prêt à témoigner

Entre Meghan Markle et son père, Thomas, rien ne va. Peu de temps après son mariage avec le prince Harry, l’ex-star de la série "Suits" avait décidé de couper les ponts avec ce dernier, lui adressant une longue lettre. Un texte que Thomas Markle avait jugé bon de dévoiler au grand jour dans les colonnes du Mail on Sunday, en février 2019. Très éprouvée par les critiques, provenant d’anonymes et d’anciens proches, Meghan Markle avait gardé le silence. Mais en octobre dernier, le prince Harry avait pris une décision radicale avec son épouse. Le frère cadet du prince William avait ainsi décidé de poursuivre en justice Associated Newspapers, la maison-mère du tabloïd. The Sun a également été ciblé par cette procédure.

Des SMS troublants dévoilés

C’est donc dans le cadre de l’un de ces procès que Thomas Markle sera un témoin clef. En effet, ce mercredi 15 janvier, le Daily Mail a révélé que l’homme de 75 ans sera certainement appelé à la barre de la Cour Suprême de Londres. Et ce, pour témoigner contre sa propre fille. Pour ce faire, Thomas Markle a dévoilé plusieurs SMS à ses avocats, remontant au mois de mai 2018 et avant le mariage des parents du petit Archie. Dans un long échange, Thomas Markle expliquait d’abord à sa fille qu’il ne pouvait pas assister à son mariage en raison d’une opération en urgence pour son cœur. Le prince Harry l’aurait alors contacté en personne, l’accusant de blesser Meghan Markle sans prendre des nouvelles de sa santé. "Je n'ai rien fait pour te blesser Meghan. Je suis désolé que mon attaque cardiaque... soit un problème pour toi", peut-on lire dans ce message dévoilé par le Daily Mail. Dans sa lettre révélée en février dernier et rédigée en août 2018, Meghan Markle avait déploré l’absence de son père à son mariage, confiant qu’il avait "ignoré ses appels", la laissant "inquiète" et "choquée". Le début d’année 2020 est très turbulent pour les Sussex.

Par Laura C-M