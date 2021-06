Meghan Markle enceinte : l'épouse du prince Harry vit une grossesse difficile

Les temps sont durs pour Meghan Markle. Selon plusieurs sources, la duchesse de Sussex ne serait pas au mieux de sa forme malgré le soutien sans faille de son mari, le prince Harry. Et il y a de quoi. Avant de savoir que son livre pour enfants ("The Bench" dont la sortie est prévue pour le 8 juin 2021) pourrait connaître un flop, Meghan Markle a appris que des restes humains avaient été retrouvés sur une route près de son domicile, en Californie. Ajoutez à cela les querelles entre Meghan Markle et son époux le prince Harry avec sa belle-famille royale. Surtout depuis l'interview que le couple a accordé à l'animatrice américaine Oprah Winfrey.

"Meghan ne dort pas"

Meghan Markle doit encaisser tous ces coups durs alors qu'elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant, une petite fille qui devrait pointer le bout de son nez durant l'été. Le magazine "In Touch Weekly" révèle que la grossesse de Meghan Markle serait "plus difficile" que la première, lorsqu'elle attendait son fils Archie. Selon une source proche de l'actrice américaine, elle "ne dort pas, a beaucoup de nausées et elle a dû annuler quelques obligations professionnelles". "Ça ne se passe pas aussi facilement que sa dernière grossesse", ajoute ce même informateur. Si la naissance du second bébé de Meghan Markle et du prince Harry est prévu pour cet été, aucune date officielle n'a été communiquée. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'actrice de 39 ans souhaite accoucher à domicile, dans sa villa californienne.

Par Matilde A.