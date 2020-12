Meghan Markle et Harry : ce petit détail d'Archie qui va énerver les Anglais

Libérés, délivrés, Meghan Markle et le prince Harry profitent de leur nouvelle vie en Californie pour mener à bien leurs projets. Parmi eux, le podcast baptisé "Archewell Audio" produit dans le cadre du juteux partenariat signé avec la plateforme Spotify. Pour le premier épisode spécial fête, le couple a eu droit à un invité de taille… leur fils Archie ! À la fin du numéro de lancement, le premier enfant d’Harry prononce quelques mots pour souhaiter aux auditeurs de ses célèbres parents une bonne année.

Une allocution qui risque bien d’agacer les Britanniques. Comme le précise la journaliste spécialiste de la famille royale Rebecca English sur son compte Twitter, le royal baby a un accent déjà bien américain comme celui de sa maman. Est-ce le signe que le petit-fils de la reine et sa compagne ont opté pour éducation à l’américaine pour le petit garçon âgé d’un et demi ?

Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas fini de faire parler d’eux. En plus d’être sur la plateforme d’écoute, le couple a signé un contrat de plusieurs années avec Netflix pour qui il produira différents types de contenus pour la plateforme : documentaires, films, séries et programmes pour enfants sont prévus, selon Variety.

"En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux qui puissent être source d'inspiration est important pour nous. Nous sommes ravis de travailler avec Ted (Sarandos, co-président de Netflix, ndlr) et l'équipe de Netflix, dont le rayonnement sans précédent nous aidera à partager un contenu qui puisse avoir un impact et donner lieu à des actions", ont-ils expliqué dans un communiqué.

Just listened to the first Archewell Audio podcast on Spotify

It’s a thoughtful piece of programming but I suspect will be most commented on for featuring Archie laughing and giggling at the end as he wishes people a Happy New Year. And he very much has an American accent.