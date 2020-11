Meghan Markle et Harry : cette nouvelle décision prise dans le dos d'Elizabeth II

Depuis mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle ne sont plus considérés comme des membres de la famille royale. Le duc et la duchesse Sussex ont en effet pris la décision de vivre "une vie normale", loin de l'étiquette et des protocoles royaux. Exit, le Royaume-Uni, le couple a mis le cap sur les Etats-Unis et a acheté une maison située à Santa Barbara.



S'ils viennent de débourser plus de 15 millions de dollars pour acquérir cette magnifique villa au soleil, le prince Harry et Meghan Markle doivent également s'acquitter d'une dette auprès de la reine Elizabeth II. Les parents du petit Archie remboursent en effet la somme astronomique dépensée pour rénover Frogmore Cottage, leur maison de Windsor où ils ont vécu juste après leur mariage. Des travaux dont le montant s'élève à 2,4 millions de livres sterling, réalisés en grande pompe qu'au final, le couple ne passe que quelques mois dans cette demeure. Mais bonne nouvelle, cette maison laissée à l'abandon va aujourd'hui profiter à un autre couple de la famille royale !

La reine Elizabeth II n'a pas été informée

Le magazine "The Sun" révèle en effet que les parents d'Archie ont prêté la résidence de Frogmore Cottage à la princesse Eugenie (la cousine du prince Harry) et à son mari Jack Brooksbank, qui s'apprêtent à devenir parents. La presse anglaise rapporte que la princesse et son époux se sont déjà installés... et qu'ils ont pris soin d'envoyer à Meghan Harry, les derniers cartons qu'ils avaient laissés. Un petit échange réalisé dans le dos de la reine Elizabeth II, qui encore une fois, n'a pas été mise au courant !

“Meghan Markle et le prince Harry ont surpris les membres de la famille royale en laissant la princesse Eugenie emménager à Frogmore Cottage. La reine a été informée après que les couples ont parlé de ce déménagement. C'est un accord conclu uniquement entre Harry, Meghan, Eugenie et Jack. Ils ont toujours été proches”, a confié une source au Mirror. Une nouvelle façon de prouver qu'ils n'ont plus de compte à rendre...



Par E.S.